Το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων SNN, και θέλει να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε τέλος στον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι οριστικό.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε εξάλλου ότι τα Στενά του Χορμούζ είναι κλειστά μόνον “στους εχθρούς και αυτούς που υποστηρίζουν την επίθεσή τους”.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι κράτη που δεν αποτελούν μέρος του πολέμου έχουν καταφέρει τη διέλευση των πλοίων τους μέσω των Στενών του Χορμούζ με τον συντονισμό και την άδεια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Ο Αραγτσί σημείωσε επίσης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι το Ιράν είναι έτοιμο να πάει “όσο μακριά” χρειάζεται στον πόλεμο που μαίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στη χώρα του και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

“Πιστεύω ότι τώρα, έχουν πάρει το μάθημά τους και καταλάβει με τι είδους έθνος έχουν να κάνουν: ένα έθνος που δεν διστάζει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και είναι έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι τέλους, όπου κι αν οδηγήσει, και να πάει όσο μακριά χρειάζεται”, τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.