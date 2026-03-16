Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να μετατρέψει το σχολείο θηλέων που βομβαρδίστηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου σε μουσείο, αφιερωμένο στη μνήμη των σχεδόν 200 θυμάτων της επίθεσης.

Σε δήλωσή της, η ιρανική κυβέρνηση ανέφερε πως «αυτό το σχολείο είναι ένα ζωντανό ντοκουμέντο της προθυμίας των Αμερικανών να διαπράττουν εγκλήματα και πρέπει να καταγραφεί και να τεκμηριωθεί ώστε να διαφυλαχθεί στην ιστορική μνήμη του ιρανικού λαού».

Στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, στη νότια ιρανική πόλη Μινάμπ, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 168 μαθήτριες ηλικίας 7 έως 12 ετών, 26 δάσκαλοι και τέσσερις γονείς. Το πλήγμα προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και κύμα θλίψης στο Ιράν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων οι New York Times και το CNN, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ευθύνονται για την επίθεση. Οι ίδιες πηγές, επικαλούμενες εμπιστευτικές πληροφορίες, αναφέρουν ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας δείχνουν αμερικανική ευθύνη.

Οι ΗΠΑ λέγεται ότι είχαν στοχοθετήσει βάση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στην οποία ανήκε παλαιότερα το κτίριο του σχολείου. Ωστόσο, μη επικαιροποιημένα δεδομένα εντοπισμού εκτιμάται ότι οδήγησαν στο τραγικό λάθος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το μουσείο. Το σχολείο αναμένεται να ανοικοδομηθεί σε άλλη τοποθεσία, ως φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης.