- Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν, πλήττοντας πόλεις όπως η Τεχεράνη, το Χαμαντάν και το Ισφαχάν, καθώς οι ιρανικές αντεπιθέσεις συνεχίζονται, με αναφορές για ζημιές σε αρκετές ισραηλινές πόλεις.
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Ουάσινγκτον συνομιλεί με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Απαιτεί επίσης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής ναυτιλιακής οδού.
- Οι αρχές στο Ντουμπάι αναφέρουν ότι ένα περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία αναφέρουν επίσης ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.
- Το Άμπου Ντάμπι αναφέρει θύματα μετά από περιστατικό με πυραύλους
- Το Ισραήλ εξαπολύει νέα κύματα επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, καθώς συγκεντρώνει τανκς και δυνάμεις στα σύνορα. Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο έχει αυξηθεί σε 850, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 παιδιών.
Ο Τραμπ δηλώνει πως έχει «απόλυτο δικαίωμα» να επαναφέρει τους τελωνειακούς δασμούς
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι έχει το «απόλυτο δικαίωμα» να επαναφέρει σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς του, μέρος των οποίων ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Πιέσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ
Το Άμπου Ντάμπι αναφέρει θύματα μετά από περιστατικό με πυραύλους. Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές στην επαρχία Μαρκάζι του Ιράν.
Ο Τραμπ: Συζητάμε με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι έτοιμη για συμφωνία ακόμα
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.
Διακόπτονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ντουμπάι μετά από επίθεση drones
Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων που αποδόθηκε σε «συμβάν συνδεόμενο με drone». «Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την […]