  • Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν, πλήττοντας πόλεις όπως η Τεχεράνη, το Χαμαντάν και το Ισφαχάν, καθώς οι ιρανικές αντεπιθέσεις συνεχίζονται, με αναφορές για ζημιές σε αρκετές ισραηλινές πόλεις.
  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Ουάσινγκτον συνομιλεί με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Απαιτεί επίσης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας βασικής ναυτιλιακής οδού.
  • Οι αρχές στο Ντουμπάι αναφέρουν ότι ένα περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία αναφέρουν επίσης ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.
  • Το Άμπου Ντάμπι αναφέρει θύματα μετά από περιστατικό με πυραύλους
  • Το Ισραήλ εξαπολύει νέα κύματα επιθέσεων στο νότιο Λίβανο, καθώς συγκεντρώνει τανκς και δυνάμεις στα σύνορα. Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο έχει αυξηθεί σε 850, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100 παιδιών.

