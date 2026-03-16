Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της χώρας. Το περιστατικό σημειώθηκε τη 17η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τα πλήγματα σε χώρες του Κόλπου ως αντίποινα για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του ιρανικού εδάφους.

“Πυρκαγιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου (…) έπειτα από επίθεση με drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες“, ανέφερε το γραφείο ενημέρωσης της Φουτζάιρα, προσθέτοντας ότι “συνεχίζονται” οι προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι έχουν προσωρινά ανασταλεί, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το λιμάνι της Fujairah, στον Κόλπο του Ομάν, βρίσκεται εκτός του Στενού του Χορμούζ και αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου των Εμιράτων. Από εκεί διακινούνται περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού ημερησίως από την περιοχή Μουρμπάν, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η Φουτζάιρα είχε δεχθεί πλήγματα με drones και το περασμένο σαββατοκύριακο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.