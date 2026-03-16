Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη συγκρότηση μιας διεθνούς συμμαχίας με στόχο την επαναλειτουργία των θαλάσσιων διόδων στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Axios. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκού κόμβου του Ιράν στο νησί Kharg, εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αύξηση τιμών και ενεργειακή πίεση

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται, καθώς ο αποκλεισμός του Ιράν στα στενά του Κόλπου συνεχίζεται, περιορίζοντας σημαντικά την παγκόσμια προσφορά αργού. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιτρέπει τη διέλευση μόνο των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προς την Κίνα και άλλες χώρες.

Όσο ο αποκλεισμός παραμένει, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση, ακόμη κι αν το επιθυμεί, σημειώνει πηγή με γνώση της κατάστασης.

Διπλωματικές κινήσεις και «Συμμαχία του Ορμούζ»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στον Κόλπο για την επαναλειτουργία των εμπορικών θαλάσσιων οδών, καλώντας Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ είπε ότι «απαιτεί» τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ και άλλων εισαγωγέων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για την ασφάλεια των στενών. «Μιλάμε με άλλες χώρες για την αστυνόμευση των στενών. Θα είναι καλό να συμμετάσχουν μαζί μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με επτά χώρες, εκ των οποίων κάποιες έχουν ήδη αρνηθεί, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή «θα είναι μικρή», καθώς, όπως είπε, το Ιράν διαθέτει «πολύ μικρή ισχύ πυρός».

Παρασκήνιο και διεθνείς επαφές

Ο Τραμπ και ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε τηλεφωνικές επαφές για τη δημιουργία της πολυεθνικής συμμαχίας. Την Κυριακή, ο Τραμπ συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «ανατροπή» μετά τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι ήταν «πολύ αργά» για τη βρετανική συμμετοχή.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε: «Ήταν ένα έντονο διπλωματικό Σαββατοκύριακο μεταξύ ΗΠΑ, Ευρώπης, χωρών του Κόλπου και Ασίας. Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί πολιτική δέσμευση για μια ομάδα υπό τον τίτλο Strait of Hormuz grouping.»

Η υπό διαμόρφωση συμμαχία

Καμία χώρα δεν έχει δεσμευθεί δημόσια ακόμη, αλλά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ αναμένει ανακοινώσεις υποστήριξης εντός της εβδομάδας, σχηματίζοντας τη λεγόμενη «Συμμαχία του Ορμούζ».

«Το περισσότερο από αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δικό μας· πηγαίνει σε άλλες χώρες. Αν θέλουν να πέσουν οι τιμές, πρέπει να βοηθήσουν», είπε ο αξιωματούχος. Οι συμμετέχουσες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν πολεμικά πλοία, drones και άλλα στρατιωτικά μέσα.

Επόμενα βήματα

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο το Ιράν και την ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων. Ο πρόεδρος πιέζει επίσης την Κίνα να δεσμευθεί στη συμμαχία πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επιτρέψει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, εφόσον το εμπόριο πετρελαίου πραγματοποιείται σε κινεζικά γιουάν και όχι σε δολάρια. Ο Τραμπ, πάντως, προειδοποίησε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ πως «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα είναι πολύ κακό για το μέλλον της Συμμαχίας».