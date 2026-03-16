Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα το ενδεχόμενο επέκτασης της αποστολής «Ασπίδες» στο στενό του Ορμούζ, με στόχο την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με δήλωση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνει ανοικτά τά στενά του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ’ αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», ανέφερε η Κάλας, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Κάλας έκανε λόγο για διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στην αποστολή Aspides, που αυτή την περίοδο επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Για να καταστεί εφικτή η μεταφορά της δράσης της στο Χορμούζ, θα πρέπει να τροποποιηθεί η εντολή της, η οποία είχε αποφασισθεί αρχικά για την προστασία εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή».

Αυξημένες πιέσεις από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε το σαββατοκύριακο αυξημένη πίεση στους συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, ζητώντας να αποστείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθιστώντας το κρίσιμη αρτηρία για τις ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σχέδια για διεθνή συνεργασία

Υπενθυμίζεται ότι, στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε αναφερθεί σε μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για την επαναλειτουργία του στενού, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ’ αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», σημείωσε η Κάλας. Παράλληλα, ανέφερε πως «τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ’ αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο το στενό του Χορμούζ».

Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι τα 27 κράτη-μέλη ενδέχεται να συμφωνήσουν σε κοινά «κριτήρια» τα οποία θα είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υποβληθούν στους Ιρανούς, στο πλαίσιο των συνομιλιών για την ασφάλεια της περιοχής.