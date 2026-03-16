Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν, ωστόσο, όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να καταλήξουν σε συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δηλώσεις του προς τον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν διευκρίνισε με ποιον πραγματοποιούνται οι επαφές ούτε το περιεχόμενό τους, υπογραμμίζοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» λόγω των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα –όπου αναμένεται να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου– ενδέχεται να αναβληθεί, εάν το Πεκίνο δεν συμβάλει στις αμερικανικές προσπάθειες για το άνοιγμα του στενού του Χορμούζ. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στους Financial Times.

«Νομίζω ότι η Κίνα πρέπει επίσης να βοηθήσει, διότι η Κίνα εισάγει το 90% του πετρελαίου της από τα στενά », ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα θέλαμε να ξέρουμε πριν από τότε. Είναι (σ.σ. οι δύο εβδομάδες) πολύς καιρός», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «να αναβάλουμε» την επίσκεψη, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το χρονικό διάστημα της πιθανής αναβολής.