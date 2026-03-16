Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε από βέβαιο θάνατο χάρη σε μια τυχαία ολιγόλεπτη απομάκρυνσή του από το κτήριο που επλήγη στις 28 Φεβρουαρίου από ισραηλινούς πυραύλους, γεγονός που εξάλειψε σχεδόν όλη την ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η συγκυρία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τον νέο Ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν.

Σύμφωνα με ηχητικό που διέρρευσε στην Telegraph, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι» λίγες στιγμές πριν οι βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow πλήξουν την κατοικία του. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η ηχογράφηση έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

JUST IN – Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei survived strikes that killed his father, because he had gone outside “to do something” moments before missiles struck his residence, newly disclosed audio reveals — Telegraph pic.twitter.com/KK2xElphuc — Disclose.tv (@disclosetv) March 16, 2026

Το ηχητικό προέρχεται από ομιλία του Μαζαχέρ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου στο γραφείο του Αλί Χαμενεΐ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου ενώπιον ανώτερων κληρικών και διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Πρόκειται για την πρώτη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη τη στιγμή της επίθεσης.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τα θύματα

Ο Χοσεϊνί αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ η σύζυγος και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία. Ο κουνιάδος του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αποκεφαλίστηκε από την έκρηξη.

Το σώμα του Μοχάμαντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, «ανατινάχθηκε σε κομμάτια», όπως φέρεται να είπε ο Χοσεϊνί, προσθέτοντας ότι μόνο «μερικά κιλά σάρκας» ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην Τεχεράνη, όπου στεγάζονταν επίσης αίθουσα θρησκευτικών ομιλιών και τα σπίτια των άλλων παιδιών του Αλί Χαμενεΐ.

Η επίθεση και οι απώλειες

Την 28η Φεβρουαρίου, ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα. Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονταν ο Μοχάμαντ Πακπούρ, αρχηγός του IRGC, ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας του Ιράν, και ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ.

«Το θέλημα του Θεού ήταν ότι ο Μοτζτάμπα έπρεπε να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει. Ήταν έξω και κατευθυνόταν προς τα πάνω όταν χτύπησαν το κτήριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, Χαντάντ, μαρτύρησε ακαριαία», ανέφερε ο Χοσεϊνί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «έναν ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι του». Τα πλήγματα, σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, στόχευαν ταυτόχρονα πολλές τοποθεσίες μέσα στο συγκρότημα, με σκοπό την εξάλειψη ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ. «Χτύπησαν αυτή την τοποθεσία με τρεις πυραύλους», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που κατέβηκε κάτω από το σημείο που ήταν ο Μισμπάχ, πήγε στο δωμάτιό του. Οι πύραυλοι χτύπησαν με τρόπο που έκοψε το κεφάλι του στη μέση», πρόσθεσε.

Ερωτήματα για τη διαδοχή

Ο Μουσταφά Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν κοντά σε τρίτη κατοικία, η οποία επλήγη επίσης, ωστόσο «βγήκαν σώοι», σύμφωνα με τον Χοσεϊνί. Κανένα από τα άλλα παιδιά του Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις επιδρομές ούτε έχει εκφράσει δημόσια πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη.

Το μόνο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τον λαό μεταδόθηκε γραπτώς από την κρατική τηλεόραση, γεγονός που οδήγησε σε εικασίες, ακόμα και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί σοβαρότερα απ’ ό,τι παραδέχεται το Ιράν.

Ο Χοσεϊνί υποστήριξε ότι ο αρχηγός του στρατού, Μοχάμαντ Σιράζι, στοχοποιήθηκε για να πληγεί ο σχεδιασμός διαδοχής, καθώς θεωρούνταν κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής ηγεσίας και του ανώτατου ηγέτη.

«Αυτός ο αγαπητός άνθρωπος είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό. Ο εχθρός ήξερε ότι, ενώ χτυπούσε τον ανώτατο ηγέτη, χτυπούσε και αυτόν», ανέφερε ο Χοσεϊνί, επισημαίνοντας ότι ο Σιράζι «έγινε κομμάτια» και αναγνωρίστηκε μόνο από «μερικά κιλά σάρκας».

Αμφιβολίες για την ηγεσία

Το ηχητικό ντοκουμέντο έρχεται σε μια περίοδο έντονων ερωτημάτων σχετικά με την κατάσταση της υγείας και την ικανότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να ηγείται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις για τη διαδοχή του γιου του, ενώ φήμες κάνουν λόγο και για προβλήματα στην προσωπική του ζωή.