Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες σε όλη την περιοχή της Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.