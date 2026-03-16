Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο στόχος των επιθέσεων. Η πόλη είχε ήδη συγκλονιστεί από ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, στη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

«Αυτό στερεί το ιρανικό καθεστώς από άλλο ένα στρατηγικό στοιχείο», ανέφεραν οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) σε ανάρτηση στα φαρσί στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αεροσκάφος χρησιμοποιούνταν από υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, καθώς και για συντονισμό με χώρες-συμμάχους.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, ένα από τα παλαιότερα της Τεχεράνης, εξυπηρετεί σήμερα εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις. Εκτός από το ότι αποτελεί το πιο πολυσύχναστο πολιτικό αεροδρόμιο του Ιράν, λειτουργεί και ως εγκατάσταση διπλής χρήσης με υποδομές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Μεχραμπάντ έχει δεχθεί επανειλημμένα βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.