Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» οι οποίες επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», ανέφερε ο Αραγτσί στον αραβόφωνο ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed.

Ο Ιρανός υπουργός πρόσθεσε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τη νήσο Χαργκ, στον Κόλπο, όπου βρίσκεται ο κύριος εξαγωγικός κόμβος πετρελαίου του Ιράν.