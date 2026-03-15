Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει φτάσει ήδη τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, ο οποίος μίλησε την Κυριακή (15/3) στο CBS News.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι το συνολικό τίμημα της σύγκρουσης θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ υποβάθμισε την ανάγκη για άμεση συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Κογκρέσο. Ο Χάσετ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τελευταίο νούμερο που μου ανέφεραν ήταν 12 δισεκατομμύρια, και είναι συνεπές. Πρόκειται για κάτι για το οποίο διαθέτουμε ήδη τα όπλα και τα μέσα, οπότε δεν είναι απαραίτητο να ζητήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση».

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, διανύει πλέον την τρίτη του εβδομάδα. Δεν είναι απολύτως σαφές σε πόσες ημέρες επιχειρήσεων αναφέρεται το ποσό των 12 δισεκατομμυρίων, ωστόσο ο Χάσετ διευκρίνισε, ότι αφορά όσα «έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής».

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μέλη του Κογκρέσου ενημερώθηκαν ότι το «κατά προσέγγιση» κόστος του πολέμου ανερχόταν στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, κυκλοφορούν φήμες πως ένα ενδεχόμενο πακέτο συμπληρωματικής χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει επιφυλακτική ως προς το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων, με τον πρόεδρο να δηλώνει στο Axios: «Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει».

Ενεργειακές επιπτώσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Ο Τραμπ έχει επίσης υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια αυτών των όπλων». Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ενεργειών του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν την περιοχή έχουν προκαλέσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ θα συμβάλουν στη συνοδεία των πλοίων μέσω του στρατηγικού αυτού περάσματος.

Προσδοκίες για ανάκαμψη

«Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές της ενέργειας, και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε ο Χάσετ. «Εξετάζουμε καθημερινά τα δεδομένα και βλέπουμε πόσο γρήγορα προχωρούμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι, αν το Ιράν σταματήσει να λειτουργεί ως «διασπαστική τρομοκρατική δύναμη στη Μέση Ανατολή», τότε αναμένεται «έκρηξη στην παραγωγή πετρελαίου και στη βιομηχανική δραστηριότητα». Όπως είπε, «η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί μια μεγάλη θετική ώθηση μόλις αυτό τελειώσει».

Ο Χάσετ επανέλαβε τέλος τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η πολεμική εκστρατεία βρίσκεται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».