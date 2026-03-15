Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, σε συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που συνέβη κάτι τέτοιο, τόνισε ο Αραγτσί. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της εκπομπής “Face the Nation” του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που, όπως υποστήριξε, υπονομεύει κάθε προοπτική νέου διαλόγου.