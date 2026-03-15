Ο πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, έστειλε σαφές μήνυμα αναφορικά με την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή εάν δεν αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα και δεν κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος έθεσε συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, υπογραμμίζοντας πως το τέλος των αιματηρών συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θύματα βρίσκεται «αποκλειστικά στο χέρι του Ιράν».

Ως δεύτερο όρο, ο Ρεζάι ζήτησε την πλήρη αποζημίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις καταστροφές που –όπως ανέφερε– προκάλεσαν σε υποδομές, ιστορικούς χώρους και κτίρια στο Ιράν. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το μέλλον.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος είχε αναφέρει πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν για τη ναυτιλία και κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν θα επιτραπεί να εισέλθει στον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρουσία της Αμερικής στην περιοχή υπήρξε η κύρια αιτία της ανασφάλειας τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ασφάλεια χωρίς την αποχώρηση της Αμερικής και την ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα από το Ιράν και το Ομάν, που βρίσκονται στις δύο πλευρές του στενού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε επίσης ότι «το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι αποκλειστικά στο χέρι μας» και ότι το ενδεχόμενο τερματισμού του θα εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης αποζημίωση από τις ΗΠΑ και εξασφαλιστούν εγγυήσεις ασφάλειας. «Η δεύτερη προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η οριστική αποχώρηση της Αμερικής από την περιοχή του Περσικού Κόλπου», κατέληξε.