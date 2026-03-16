Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο δίκτυο Truth Social ότι θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη Τύπου κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

“Συνέντευξη Τύπου σήμερα”, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει πριν από μια συνεδρίαση που προβλέπεται για τις 11:45 τοπική ώρα (17:45 ώρα Ελλάδας) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζ. Φ. Κένεντι (Kennedy Center) στην Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως η συνομιλία με τους δημοσιογράφους δεν θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου με το σύνολο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, αλλά με κάπως πιο ανεπίσημο τρόπο και με λιγότερους εκπροσώπους του Τύπου, με τα ΜΜΕ που αποτελούν μέρος του προεδρικού “pool” αμέσως πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής.