Όλα τα άτυπα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην Κύπρο το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, είχε μεταφέρει τις συναντήσεις του Μαρτίου στο διαδίκτυο ή τις είχε ακυρώσει. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά το πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου, εν μέσω της κρίσης με το Ιράν νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επανέλθει πλήρως στην κανονικότητα. Υπογράμμισε πως όλες οι δραστηριότητες συνεχίζονται απρόσκοπτα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, όλα τα άτυπα συμβούλια που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Κύπρο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

«Η Κύπρος είναι και παραμένει ένα ασφαλές και σταθερό μέρος και θα αποτελεί πάντα μέρος της λύσης σε οποιαδήποτε κρίση στην περιοχή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ενέργειας.