Η Κύπρος ενδέχεται να ξεκινήσει την παραγωγή και εξαγωγή φυσικού αερίου ήδη από το 2028, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας Μιχαήλ Δαμιανού. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία της ασφάλειας εφοδιασμού.

Η κρίση στον Κόλπο προκαλεί ανησυχία για τη διαμετακόμιση ενέργειας μέσω στρατηγικών σημείων όπως το Στενό του Χορμούζ, απ’ όπου διέρχεται σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Το πέρασμα έχει ουσιαστικά κλείσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του υπεράκτιου κοιτάσματος Cronos, ο Δαμιανός δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε φυσικό αέριο έως το 2028».

Προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Πιστεύω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ειδικά αυτά που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», ανέφερε ο Κύπριος υπουργός. «Δεν γίνεται να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές». Όπως σημείωσε, «η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Κύπρος έχει εντοπίσει περίπου 15-18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της ΑΟΖ της. Ωστόσο, η αξιοποίησή τους προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς οι ανακαλύψεις είναι κατανεμημένες σε διαφορετικά υπεράκτια οικόπεδα που απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos, που ανακαλύφθηκε από την ιταλική Eni και τη γαλλική TotalEnergies, εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει πάνω από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή επαρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου για δεκαετίες ή να υποστηρίξει εξαγωγές προς περιφερειακές αγορές.

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα βασιστεί στις υπάρχουσες υποδομές της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιείται η επεξεργασία και υγροποίηση του αερίου πριν διοχετευθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Δαμιανός επισήμανε ότι δεν έχει αποκλειστεί η δημιουργία τερματικού σταθμού εξαγωγής LNG στην Κύπρο, κάτι που θα εξαρτηθεί από την ανακάλυψη μεγαλύτερων κοιτασμάτων στο μέλλον.

Διασύνδεση ηλεκτρικών δικτύων

Παράλληλα με την ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί σημαντικά έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI).

Ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο στοχεύει στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα. «Είναι ένα σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της τροφοδοσίας», υπογράμμισε.