Η Κίνα και οι ΗΠΑ «παραμένουν σε επικοινωνία» όσον αφορά επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ύστερα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι θα μπορούσε να αναβάλει προσεχές ταξίδι του στο Πεκίνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Κίνα ωστόσο, δεν απάντησε αν θα παρέχει βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο ζήτησε ο Τραμπ την Κυριακή. Αρκέστηκε να επαναλάβει ότι «θέλει να συνδράμει στην εκτόνωση και ότι είναι σε επικοινωνία με όλα τα μέρη».

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ παραμένουν σε επικοινωνία για το ζήτημα της επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στην Κίνα», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιαν. Αυτός απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο για να συμβάλει η Κίνα μαζί με άλλους να ανοίξουν τα Στενά του Χορμούζ.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε το αίτημα του Πεκίνου για παύση των εχθροπραξιών.

«Η Κίνα καλεί εκ νέου όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση των εντάσεων και να αποτρέψουν οι περιφερειακές αναταραχές να έχουν ακόμη πιο σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να μεταβεί στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου ως τις 2 Απριλίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει τις ημερομηνίες της επίσκεψής του.

Ο Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Κίνας την Κυριακή

Ο Τραμπ ζήτησε χθες, Κυριακή, τη βοήθεια του NATO και της Κίνας για να αποκατασταθεί ο διάπλους από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι θα ήθελε μια κινεζική απάντηση πριν από την επίσκεψή του, ελλείψει της οποίας θα μπορούσε να καθυστερήσει το ταξίδι του. Χρησιμοποίησε ως επιχείρημα τη σημασία των Στενών του Χορμούζ για τις κινεζικές μεταφορές.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler, περισσότερες από τις μισές εισαγωγές αργού της Κίνας μεταφέρονται δια θαλάσσης και στην πλειονότητά τους μέσω των Στενών του Ορμούζ.

H Κίνα είναι σε επικοινωνία «με όλες τις πλευρές» σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας την έκκληση της χώρας για αποκλιμάκωση στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες σε Αφγανιστάν και Πακιστάν την ενδιαφέρουν πιο…άμεσα

Στην τακτική συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου ρωτήθηκε αν η Κίνα έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συνδράμει στη διασφάλιση της ασφάλειας στα Στενά, μια κρίσιμης σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.

«Είμαστε σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές για την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε δεσμευμένοι να προωθήσουμε την εκτόνωση και την ηρεμία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λι Τζιάν.

Ο Λιν είπε πως η Κίνα καλεί και πάλι όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση και τον ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονομία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

«Η πιο επείγουσα δουλειά είναι να αποτραπεί η επέκταση του πολέμου και να επιστρέψουν οι δύο χώρες στο τραπέζι των συνομιλιών το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Λιν.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφιλίωση και να ηρεμήσουν τα πνεύματα στις σχέσεις ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν», είπε προσθέτοντας πως το Πεκίνο μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευταίες ημέρες.