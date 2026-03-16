Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/3/26) στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «στείλει πολεμικά πλοία» στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προστασία των πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα του Ορμούζ.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και, παρότι συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, δεν κατέληξαν σε κοινή γραμμή για τον τρόπο αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή.

Σύμφωνα με βρετανούς αναλυτές, η προειδοποίηση του Ιράν για αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου εξηγεί γιατί δεν προβλέπεται, τουλάχιστον προς το παρόν, αποστολή βρετανικών πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων. Αντίθετα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) για ανίχνευση ναρκών και αναχαίτιση πυραύλων, στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας απελευθέρωσης της ναυσιπλοΐας στη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή.

Το Lyme Bay κατευθύνεται προς την Κύπρο

Παράλληλα, το βοηθητικό πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού Lyme Bay απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με προορισμό την Κύπρο. Πρόκειται για το δεύτερο πλοίο που στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή, μετά το αντιτορπιλικό Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα, το Lyme Bay ενδέχεται να ηγηθεί επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών, καθώς τα ισραηλινά τανκς προχωρούν βαθύτερα στο εσωτερικό του Λιβάνου και στην περιοχή παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες βρετανοί πολίτες.

Συνέντευξη Τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού

Στις 12:30 (ώρα Ελλάδας), ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη των πολιτών που πλήττονται από τις αυξήσεις τιμών, οι οποίες προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών για τη στήριξη των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης ένα καύσιμο που δεν καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας και του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.