Θραύσματα από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι ένα μεγάλο κομμάτι πυραύλου έπληξε κατοικία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times of Israel, άλλα θραύσματα εντοπίστηκαν κοντά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όχι μακριά από την Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή), αλλά και κοντά στον Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη.

Θραύσματα κοντά σε ιερούς τόπους

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι κομμάτια από πυραύλους και συστήματα αναχαίτισης έπεσαν σε αρκετά ευαίσθητα θρησκευτικά σημεία στην κατεχόμενη Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων ιρανικών πυραύλων.

Οι αρχές δήλωσαν ότι συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο τέμενος Αλ-Άκσα, στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και στη Εβραϊκή Συνοικία, μετά την ενεργοποίηση των αμυντικών συστημάτων πάνω από την πόλη.

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομοβροντίας πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιερουσαλήμ, σημειώθηκαν αρκετές αναχαιτίσεις πάνω από την πόλη», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν «θραύσματα πυραύλων και συντρίμμια αναχαίτισης, ορισμένα σημαντικού μεγέθους, σε πολλά σημεία της Παλιάς Πόλης».

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν επίσης συντρίμμια που έπεσαν στη στέγη κατοικίας στην Ιερουσαλήμ της Ανατολής, η οποία έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ.