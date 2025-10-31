Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο χριστιανισμός βρίσκεται υπό απειλή στη Νιγηρία, ανακοινώνοντας την ένταξη της χώρας στον κατάλογο των «υπό παρακολούθηση» εθνών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα θρησκευτικής ελευθερίας.

«Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες χριστιανοί σκοτώνονται. Οι ριζοσπάστες ισλαμιστές ευθύνονται για αυτή τη μαζική σφαγή», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, επισημαίνοντας την ανάγκη διεθνούς κινητοποίησης.

Ποιοι είναι στη λίστα

Με την απόφαση αυτή, η Νιγηρία —η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου— προστίθεται στη λίστα των «Χωρών Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος». Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ζήτησε αναφορά

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι ζήτησε από τους βουλευτές Ράιλι Μουρ και Τομ Κόουλ, καθώς και από την Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, να εξετάσουν το ζήτημα και να του υποβάλουν σχετική αναφορά.