Το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έλαβε χώρα στο Washington Hilton στην οδό Connecticut Avenue – το ίδιο ξενοδοχείο στο οποίο ο Ρόναλντ Ρίγκαν πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε το 1981.

Η επίθεση εκείνη έλαβε χώρα στις 30 Μαρτίου 1981, όταν ο δράστης, Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, πυροβόλησε τον Ρίγκαν καθώς εκείνος επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από ομιλία που είχε δώσει μέσα στο ξενοδοχείο.

Ο Ρίγκαν επέζησε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά από μια σφαίρα που εξοστρακίστηκε από το πλάι μιας προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στον κορμό, σπάζοντας ένα πλευρό και τρυπώντας έναν από τους πνεύμονές του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και τελικά πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου.

Ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, όπως και ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας και ένας τοπικός αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος της Μητρόπολης.

Ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια του περιστατικού και έμεινε ανάπηρος για το υπόλοιπο της ζωής του. Οι τραυματισμοί του τον ταλαιπωρούσαν για το υπόλοιπο της ζωής του και συνέβαλαν στο θάνατό του το 2014.

Την επόμενη χρονιά, ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης, αλλά κρατήθηκε σε τμήμα υψηλής ασφάλειας του Νοσοκομείου St Elizabeth’s της Ουάσιγκτον μέχρι την αποφυλάκισή του το 2016.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου», αφού ένας ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει σε δεξίωση, στην οποία παρευρισκόταν ο αμερικανός πρόεδρος, και συνελήφθη αφού πυροβόλησε ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ’ αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε αμέσως γνωστή, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας».

Πηγές: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ