Οι Αρχές ερευνούν καταγγελία για έκθεση ανηλίκου εις βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό που αφορά 17χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο, όπου θα μετεπιβιβαζόταν σε δεύτερο λεωφορείο για τον τελικό της προορισμό. Έτσι, η 17χρονη παρέμεινε για περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Η μητέρα, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε έγκληση σε βάρος των εμπλεκομένων εργαζομένων. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη παρέμεινε στο λεωφορείο.