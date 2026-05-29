Ακόμη μία «εστία» γραφειοκρατίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει να σβήσει η ΑΑΔΕ, επεκτείνοντας την ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Σήμερα, καταγράφονται καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία βρίσκονται εκτός αντικειμενικών αξιών.

Με τη νέα εφαρμογή, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά ανεξάρτητα από το εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος, περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς.

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της, η ΑΑΔΕ εντός του 2027 θα προχωρήσει σε:

– Ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρων μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

– Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.

Οι νέες εφαρμογές αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά τους φορολογούμενους, καθώς σήμερα περισσότερες από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος με το υπουργείο Οικονομικών να ο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει παράλληλα τη σταδιακή ένταξή τους στο σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Το σχέδιο πλήρους ψηφιοποίησης των μεταβιβάσεων ακινήτων προωθείται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην αγορά, καθώς πολλοί φορολογούμενοι επιταχύνουν αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές πριν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Το νέο ψηφιακό μοντέλο αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη «ανάσα» σε κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου μεγάλο μέρος των ακινήτων εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.

Η ΑΑΔΕ επενδύει πλέον στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα λάθη, να επιταχύνει τους ελέγχους και να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Ήδη, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ακίνητα έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των υποθέσεων.

Αυξημένες εισπράξεις από μεταβιβάσεις ακινήτων

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων διατηρεί υψηλές ταχύτητες και το 2026. Το πρώτο δίμηνο του έτους τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης κατέγραψαν αύξηση άνω του 11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο η άνοδος ξεπέρασε το 30%. Συγκεκριμένα, ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από αγοραπωλησίες κτιρίων και οικοπέδων ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2026, έναντι 86,89 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης επί οικοδομών που βεβαιώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 81,25 εκατ. ευρώ, από 72,87 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,5%. Την ίδια ώρα, οι φόροι και τα τέλη επί δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών διαμορφώθηκαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το πρώτο δίμηνο του 2025.