Νωρίτερα κλείνουν πλέον τρεις κεντρικοί σταθμοί του Μετρό στη Γραμμή 2, καθώς από χθες, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τέθηκαν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η αλλαγή στο ωράριο κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

​Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ (από Κυριακή έως και Πέμπτη), δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη της βάρδιας. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 21 Φεβρουαρίου.

​Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

​Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες (Γραμμή Χ10 και Τραμ)

​Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα που κλείνει, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη». Η γραμμή αυτή θα έχει αφετηρία στο Ζάππειο (επί της λεωφόρου Αμαλίας) και θα εξυπηρετεί τους τρεις κλειστούς σταθμούς πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις σε Ακρόπολη, Φιξ και Άγιο Ιωάννη.

​Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ στο τμήμα Σύνταγμα – Ν. Κόσμος, από τις 21:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

​Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών

​Πριν το κλείσιμο των σταθμών στις 21:40, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:

​Από Σύνταγμα προς Ελληνικό: 21:40

​Από Ακρόπολη προς Ελληνικό: 21:41 / προς Ανθούπολη: 21:54

​Από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό: 21:43 / προς Ανθούπολη: 21:53

​Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό: 21:44 / προς Ανθούπολη: 21:51

​Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό: 21:45 / προς Ανθούπολη: 21:50

​Από Δάφνη προς Ελληνικό: 21:47 / προς Ανθούπολη: 21:48

​.

​Στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την αναστάτωση, τονίζοντας πως τα έργα είναι αναγκαία για τη βελτίωση των μετακινήσεων.