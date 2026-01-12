Νωρίτερα κλείνουν πλέον τρεις κεντρικοί σταθμοί του Μετρό στη Γραμμή 2, καθώς από χθες, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τέθηκαν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η αλλαγή στο ωράριο κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εντατικών εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου 5G, αλλά και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.
Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ (από Κυριακή έως και Πέμπτη), δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη της βάρδιας. Οι εργασίες στο τμήμα αυτό αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 21 Φεβρουαρίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».
Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες (Γραμμή Χ10 και Τραμ)
Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα που κλείνει, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη». Η γραμμή αυτή θα έχει αφετηρία στο Ζάππειο (επί της λεωφόρου Αμαλίας) και θα εξυπηρετεί τους τρεις κλειστούς σταθμούς πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις σε Ακρόπολη, Φιξ και Άγιο Ιωάννη.
Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ στο τμήμα Σύνταγμα – Ν. Κόσμος, από τις 21:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.
Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών
Πριν το κλείσιμο των σταθμών στις 21:40, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:
Από Σύνταγμα προς Ελληνικό: 21:40
Από Ακρόπολη προς Ελληνικό: 21:41 / προς Ανθούπολη: 21:54
Από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό: 21:43 / προς Ανθούπολη: 21:53
Από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό: 21:44 / προς Ανθούπολη: 21:51
Από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό: 21:45 / προς Ανθούπολη: 21:50
Από Δάφνη προς Ελληνικό: 21:47 / προς Ανθούπολη: 21:48
.
Στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την αναστάτωση, τονίζοντας πως τα έργα είναι αναγκαία για τη βελτίωση των μετακινήσεων.