Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και η εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», οι εργασίες μεταφέρονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», όπου θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις 21 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα διεξάγεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

Τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των τριών σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

Από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40

Από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41

Από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54

Από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47

Από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48

Από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43

Από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53

Από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45

Από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50

Από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44

Από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη». Η αφετηρία της θα βρίσκεται στην οδό Αμαλίας, στη στάση «Ζάππειο».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Κατεύθυνση Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη:

«Σύνταγμα» (στάση Ζάππειο), «Στάση Ακρόπολη» (επί της Βασ. Αμαλίας), «Στάση Φιξ» (Αθανασίου Διάκου), «Στάση Άγιος Ιωάννης» (Βουλιαγμένης) και «Στάση Δάφνη» (στο χώρο αφετηριών Στ. Δάφνη).

Κατεύθυνση Σταθμός Δάφνη – Σύνταγμα:

«Στάση Δάφνη», «Στάση Άγιος Ιωάννης», «Στάση Φιξ», «Στάση Ακρόπολη» και «Σύνταγμα» (Ζάππειο).

Ενίσχυση δρομολογίων Τραμ

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η ΣΤΑΣΥ θα ενισχύσει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ στο τμήμα «Σύνταγμα – Νέος Κόσμος» από τις 21:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

«Κατανοούμε την αναστάτωση που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους επιβάτες μας, ωστόσο είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτών των σημαντικών έργων, τα οποία θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.