Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ξεκίνησε πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων για φοιτητές, κατοίκους της πόλης, προς την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Σε σχετική ανάρτηση κάνει λόγο για καθημερινά δρομολόγια (εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών), για στάσεις εντός της πόλης και στην πύλη του Πολυτεχνείου (Κατεχάκη).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου 2026 , το πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων των φοιτητών, κατοίκων της πόλης, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη και η διευκόλυνση των φοιτητών της πόλης, ως προς τις μετακινήσεις τους προς την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με άμεση κατευθείαν πρόσβαση σε μεταφορικό μέσο – πούλμαν, με σταθμούς μέσα στην πόλη της Αγίας Παρασκευής. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββατοκύριακων, αργιών, και διακοπών Πάσχα, με πούλμαν, το οποίο θα φέρει την ένδειξη Αγία Παρασκευή – Πανεπιστημιούπολη .

Οι διαδρομές αφορούν στην μετακίνηση προς την Πανεπιστημιούπολη χωρίς επιστροφή.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Παιδείας και καταθέσουν τα στοιχεία τους μέσω mail, θα έχουν τη δυνατότητας πρόσβασης στην τηλεματική εφαρμογή απεικόνισης του στίγματος του λεωφορείου, ώστε να γνωρίζουν το σημείο διαδρομής που βρίσκεται το πούλμαν για να το περιμένουν.

Η διαδρομή του πούλμαν

Το πούλμαν θα ακολουθεί την εξής διαδρομή (δίπλα από κάθε στάση αναφέρεται η ώρα κατά προσέγγιση):

Αναχώρηση: το πούλμαν αναχωρεί από το σταθμό οχημάτων του Δήμου(Γκαράζ) στην οδό Παναγούλη.

Κατεύθυνση προς Παπαρηγοπούλου όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη στάση (ΣΤΑΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7:45 )

Χίου

Δερβενακίων, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη στάση (ΣΤΑΣΗ ΣΙΦΝΟΥ 7:47 )

Σουλίου, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη στάση (ΣΤΑΣΗ ΣΟΥΛΙΟΥ 7:48 )

Χαλανδρίου

Κεντρική Πλατεία, θα πραγματοποιηθεί τέταρτη στάση (ΣΤΑΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ CINE ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 7:53 )

Αγίου Ιωάννου

Πάνω Πλατεία Αι Γιάννη

Τασσοπούλου όπου θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη στάση (ΣΤΑΣΗ 9Η ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7:56 )

Ειρήνης

Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί έκτη και έβδομη στάσεις ( ΣΤΑΣΗ 7Η ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(7:58) ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 5Η ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(7:59))

Πατρ. Γρηγορίου

Ελ. Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί όγδοη και ένατη στάση ( ΣΤΑΣΗ 3Η ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(8:00) ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 2Η ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (8:01)

Ηπείρου θα πραγματοποιηθεί η δέκατη στάση (ΣΤΑΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (8:03))

Μεσογείων τελευταία στάση (ΣΤΑΣΗ ΤΟΜΠΡΑ(8:05))

Τελικός Προορισμός Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όπου εντός θα πραγματοποιούνται μέχρι και 4 στάσεις.

Επίσης το λεωφορείο θα κάνει το πρωί στάση στην πύλη του πολυτεχνείου επί της Κατεχάκη, ώστε να εξυπηρετούνται και φοιτητές του Πολυτεχνείου.

Στην ως άνω αναφερόμενη διαδρομή, εξαιτίας του γεγονότος, ότι κάθε Τρίτη γίνεται Λαϊκή στην περιοχή του Κοντοπεύκου, δεν θα πραγματοποιείται η κατεύθυνση Παπαρρηγοπούλου προς Χίου και Δερβενακίων. Η διαδρομή σε αυτό το σημείο κάθε Τρίτη θα διαφοροποιείται.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μπορούν να αποστέλλουν mail στο Τμήμα Παιδείας Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, email, τηλέφωνο, σχολή)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106019740,751-7 και στο mail του Τμήματος Παιδείας: dep@agiaparaskevi.gr