Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, εξαιτίας της διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια, καθώς ορισμένα από αυτά θα καταργηθούν για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Αναλυτικά, δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αμαξοστοιχίες:

· 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Ρίο

· 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο – Αγ. Ανδρέας

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα παρακάτω δρομολόγια λεωφορείων:

· C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Άγιος Βασίλειος

· C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα Άγιος Βασίλειος – Καστελόκαμπος

· C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο

Η εταιρεία συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τα διαθέσιμα δρομολόγια πριν από τη μετακίνησή τους.