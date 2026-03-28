Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Κυριακή 29 Μαρτίου, στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας, εξαιτίας της διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας».

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια, καθώς ορισμένα από αυτά θα καταργηθούν για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Αναλυτικά, δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αμαξοστοιχίες:

· 11303, 11305, 11307, 11309, 12301, 12303, στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Ρίο

· 11304, 11306, 11308, 12300, 12302, 12304, στο τμήμα Ρίο – Αγ. Ανδρέας

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα παρακάτω δρομολόγια λεωφορείων:

· C6133, C6135, C6137, C6139, C6231, C6233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Άγιος Βασίλειος

· C6134, C6136, C6138, C6230, C6232, C6234, στο τμήμα Άγιος Βασίλειος – Καστελόκαμπος

· C5133, C5135, C5137, C5139, C5231, C5233, στο τμήμα Καστελόκαμπος – Πανεπιστήμιο

Η εταιρεία συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τα διαθέσιμα δρομολόγια πριν από τη μετακίνησή τους.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πορτοφόλι
Σοκ για περισσότερους από 400.000 συναξιούχους – Απώλειες 888 εκατ. ευρώ μέσα το 2026
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι και πόσο πληρώνονται έως τις 3 Απριλίου
Fuel Pass, επιδότηση diesel κίνησης και λιπασμάτων – Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης, τα ποσά και οι ημερομηνίες
Ιδιοκτήτες ακινήτων: Πώς να εκμεταλλευτείτε την απαλλαγή φόρου και να νοικιάσετε πιο εύκολα τα κλειστά σπίτια
Πάσχα: Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Τελευταία Νέα