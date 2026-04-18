Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, βαρύνουσα σημασία είχαν οι μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και το υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Υπενθυμίζεται, ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ παραμένουν ανοιχτές και άλλες πτυχές της υπόθεσης που ερευνώνται από τις Αρχές. Από τις 10:00 το πρωί έως και λίγο πριν τις 7:00 το απόγευμα της Παρασκευής (17/4) οι τρεις κατηγορούμενοι έδιναν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιων της ανακρίτριας. Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατούσε από νωρίς πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.

Τα νέα στοιχεία της υπόθεσης

Ο 23χρονος, ο μοναδικός από τους τρεις συλληφθέντες που αποφάσισε να μιλήσει στους αστυνομικούς πριν τον εισαγγελέα, στο αφήγημά του απέδωσε ευθύνες στη Μυρτώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή της απολογίας του ανέφερε: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση».

Πρόκειται για 66χρονο συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε, πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ. «Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WhatsApp».

Στη συνομιλία συμμετείχαν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι επαφές τους, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν κοινωνικού χαρακτήρα, μέχρι το μοιραίο βράδυ, όταν η Μυρτώ τον κάλεσε σε βιντεοκλήση εκτός της ομαδικής συνομιλίας. «Στις 13 Απριλίου και ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από τη Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια».

Ο 23χρονος, από την πλευρά του, υποστηρίζει πως εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τη Μυρτώ σε πλατεία και έψαχναν κατάλυμα μέσω AirBnB. «Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB, να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα». Ωστόσο, δεν αναφέρει ότι το δωμάτιο πληρώθηκε από τον 66χρονο, ο οποίος φέρεται να έστειλε χρήματα μέσω IRIS στη Μυρτώ. Ο ρόλος του εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Η επικοινωνία του 66χρονου με τη Μυρτώ

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, φαίνεται να είναι ο τελευταίος που μίλησε με τη Μυρτώ μέσω βιντεοκλήσης και ο άνδρας που της έστειλε 220 ευρώ μέσω τραπέζης. «Η Μυρτώ μού είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε πού να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει».

Λίγο αργότερα, ο 66χρονος έστειλε νέο μήνυμα στη Μυρτώ, προτείνοντάς της φιλοξενία είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, προσφέροντάς της τα κλειδιά του σπιτιού του για να μείνει μόνη της. Η τελευταία επικοινωνία τους φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη Μυρτώ να βρίσκεται ξαπλωμένη σε δωμάτιο. Η βιντεοκλήση, ωστόσο, διακόπηκε ξαφνικά, λίγο πριν η 19χρονη καταρρεύσει.

Μετά το περιστατικό, ο 66χρονος επικοινώνησε με τον 23χρονο, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η κοπέλα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν ο 66χρονος ρώτησε αν υπάρχει κάποιο νέο, έλαβε την απάντηση ότι η Μυρτώ είχε πεθάνει.

Καταγγελία για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο 66χρονος κατηγορείται και για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ. Ο 46χρονος που προχώρησε στην καταγγελία εναντίον του περιέγραψε πως έπεσε θύμα απάτης, καθώς ο ίδιος και συνεργάτης του παρουσιάστηκαν ψευδώς ως λογιστής και δικηγόρος.

«Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος. Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω». Όπως ανέφερε, ο 66χρονος είχε αναλάβει εργασίες που σχετίζονταν με εταιρικές υποθέσεις και οικονομικές διευθετήσεις, ωστόσο τα χρήματα δεν επιστράφηκαν ποτέ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

«Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι»

Για εμπλοκή επιπλέον ατόμων στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. έκανε λόγο μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, Παναγής Δρακουλόγκωνας κια τόνισε την πάγια απαίτηση των γονιών της κοπέλας να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη.

«Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί, κατά την εμπειρία μας, για αρκετές βδομάδες, αρκετούς μήνες ακόμα. Η δικιά μας εκτίμηση και πεποίθηση είναι ότι, “ναι”, θα υπάρξει διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αυτή είναι η δικιά μας πεποίθηση και εκτίμηση με βάση τα, μέχρι στιγμής, στοιχεία και αυτά που μπορούμε να αναφέρουμε διότι έχουμε σεβαστεί μέχρι ακεραίας μυστικότητα την προδικασία …» ανέφερε χαρακτηριστικά.