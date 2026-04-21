Ένα αδιανόητο γκολ σημειώθηκε σε αγώνα, που συμμετείχαν ποδοσφαιριστές με ηλικία κάτω των 12 ετών.

Η ομάδα κυκλοφόρησε με άψογο τρόπο την μπάλα, μέχρι που έφτασε στο σημείο που ένας παίκτης έκανε τη σέντρα. Εκεί βρήκε έναν συμπαίκτη του, ο οποίος αφού πρώτα έκανε κοντρόλ με το γόνατο, στη συνέχεια επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι. Το αποτέλεσμα; Να πετύχει ένα φανταστικό γκολ.

Η αντίδραση των συμπαικτών είναι μοναδική, με έναν μάλιστα να πιάνει τα μαλλιά του, δίχως να μπορεί να το πιστέψει.

Ένα φανταστικό τελείωμα, που δείχνει ότι ο πιτσιρικάς το κατέχει.