«Φωτιά» έχει πάρει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς οπ σούπερ σταρ του Ολυμπιακού πέτυχε δύο γκολ στην νίκη του Μαρόκου με 3-0 επί της Ζάμπια σε ματς για την 3η αγωνιστική του Κόπα Άφρικα.

Μάλιστα, ο Μαροκινός άσος όπως στο ματς της πρώτης αγωνιστικής με αντίπαλο τις Κομόρες, σκόραρε ξανά με ανάποδο ψαλίδι στο 52ο λεπτό μετά από σέντρα του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ουναΐ . Μάλιστα, το εκπληκτικής ομορφιάς γκολ του σέντερ των «ερυθρολεύκων» παραλίγο να ακυρωθεί με υπόδειξη του επόπτη, ωστόσο το VAR που εξέτασε τη φάση, αποφάνθηκε ότι ήταν γκολ, με το οποίκο το Μαρόκο προηγήθηκε με 3-0.

Ο Ελ Κααμπί ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για το Μαρόκο μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά. Με αυτό το γκολ έφτασε τα 3 τέρματα στη διοργάνωση βάζοντας πλώρη για να βγει πρώτος σκόρερ.