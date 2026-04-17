Χάος επικράτησε στο Asian Champions League, όταν ένας παίκτης φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του ύστερα από μια προσπάθεια για ανάποδο ψαλίδι.

Cenas fortes onde o brasileiro Jairo Da Silva levou um chute no rosto no confronto entre Al Ahli x Johor, pela Champions da Ásia pic.twitter.com/ECrhuumarY — Futebol Asiático (@FutebolAsiatico) April 17, 2026

Καθώς ο Ντα Σίλβα βρισκόταν στο έδαφος, φαινομενικά χωρίς τις αισθήσεις του, κάποιοι παίκτες ήρθαν σε αντιπαράθεση, ενώ άλλοι καλούσαν πανικόβλητοι το ιατρικό επιτελείο για βοήθεια.

Οι ποδοσφαιριστές της μαλαισιανής ομάδας έκαναν απεγνωσμένες κινήσεις ζητώντας άμεση ιατρική παρέμβαση, πριν ο αρχηγός Νάτσο Ίνσα αναλάβει δράση.

Έτρεξε προς αυτό που φαινόταν να είναι το ιατρικό προσωπικό, εκνευρισμένος αντέδρασε έντονα και άρπαξε ο ίδιος το φορείο.

Στη συνέχεια επέστρεψε γρήγορα προς τον τραυματισμένο συμπαίκτη του, Ντα Σίλβα.