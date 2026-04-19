Το ρολόι του «Βικελίδης» σημαδεύει το 75ο λεπτό και ο Βόλος… πουλάει τη μπάλα στη μεσαία γραμμή. Αυτή φτάνει στον Τίνο Καντεβέρε, με το σκορ στο 2-2 και μισό γήπεδο μπροστά του!

Η κούραση ήταν ήδη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Έκανε πολλά και χθες. Απείλησε, έβγαλε ασίστ και «έγραψε» πολλά χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, βρήκε τις τελευταίες του δυνάμεις για ένα καθοριστικό σπριντ, διασχίζοντας μεγάλο μέρος του γηπέδου και φτάνοντας τετ α τετ με τον Σιαμπάνη. Εκεί, αυτή τη φορά, δεν αστόχησε, πετυχαίνοντας ένα γκολ που χάρισε τη νίκη στον Αρη και παράλληλα τη δική του προσωπική δικαίωση. Το λες και λίγο ποιητικό ότι πέτυχε το πρώτο του γκολ φέτος σε αυτές τις συνθήκες, με βάση την εξέλιξη του αγώνα αλλά και τη σημασία που μπορεί να έχει αυτή η νίκη για την ομάδα στο τελικό… ταμείο της χρονιάς.

Ήταν ένα τέρμα που άξιζε, με βάση την εικόνα του τον τελευταίο ενάμιση μήνα, αλλά και μια επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο Γρηγορίου, προτιμώντας τον έναντι του Λορέν Μορόν.

Ο Καντεβέρε έχει δώσει το «παρών» στα οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια του Αρη, ξεκινώντας βασικός στα πέντε. Μετρά τρία δοκάρια, μία ασίστ στη Λιβαδειά, ενώ συμμετέχει ενεργά σχεδόν σε κάθε επιθετική προσπάθεια της ομάδας.

Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν όλα αυτά έρχονται… αργά, ειδικά όταν πρόκειται για μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του Άρη το περασμένο καλοκαίρι (κοντά στο 1 εκατ. το συμβόλαιό του). Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες εμφανίσεις του Αφρικανού –με αποκορύφωμα εκείνες στα πλέι οφ– έχουν τη δική τους αξία και δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.

Η ποιότητά του άλλωστε δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, από την εποχή που αγωνιζόταν στη Ναντ. Με τη φανέλα της τελευταιας είχε σκοράρει και το τελευταίο του γκολ… ever, στις 3 Νοεμβρίου του 2024 ισοφαρίζοντας προσωρινά στην ήττα με 1-2 από τη Μαρσέιγ. Περίπου 1,5 χρόνο μετά, η μοίρα ήθελε να σκοράρει ξανά με αντίπαλο τον Βόλο.

Το βασικό ζήτημα με τον Καντεβέρε είναι οι συχνοί τραυματισμοί και η αδυναμία να διατηρήσει σταθερή απόδοση σε βάθος χρόνου. Κάτι που πλέον αρχίζει να αλλάζει, έστω και σε αυτό το σερί αγώνων υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Και αν συνεχίσει έτσι, θα αποδειχθεί παραπάνω από χρήσιμος στην τελευταία προσπάθεια του Άρη για την 5η θέση