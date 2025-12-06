Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με λεπτομέρειες τις εμπειρίες του από τις τρεις εβδομάδες κράτησής του στις φυλακές του Παρισιού, στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου». «Με εντυπωσίασε η απουσία οποιουδήποτε χρώματος. Το γκρι κυριαρχούσε παντού, καταβρόχθιζε τα πάντα, κάλυπτε κάθε επιφάνεια», αφηγείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, αναφερόμενος στις πρώτες του εντυπώσεις από το κελί του.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου στις 10 Δεκεμβρίου, ο Σαρκοζί περιγράφει την πρώτη ημέρα της φυλάκισής του. «Έμεινα έτσι για αρκετά λεπτά. Προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό αυτής της αδικίας», σημειώνει, ενώ αναφέρεται και στις συζητήσεις του με τον ιερέα της φυλακής την Κυριακή.

Ο πρώην πρόεδρος, που στη φυλακή είχε τον αριθμό 320535, όπως αναφέρει η Le Figaro, περιγράφει ακόμη τη λιτή διατροφή του στις φυλακές Santé του Παρισιού: «γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά».

Σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, αποκάλυψε ότι έγραφε το βιβλίο καθημερινά με στυλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ. «Έδινα τις σελίδες στους δικηγόρους μου, οι οποίοι τις έδιναν στη γραμματέα μου για να τις δακτυλογραφήσει. Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και μετά την αποφυλάκισή μου το τελείωσα μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε. «Έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την απλή ερώτηση: “Μα πώς έφτασα εδώ;”», προσθέτει, σχολιάζοντας τη διαδρομή της ζωής του.

Στο βιβλίο, ο Σαρκοζί στρέφεται και κατά πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και του νυν προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, σύμφωνα με τη Figaro, «έστρεψε το βλέμμα του» μπροστά στην καταδίκη του προκατόχου του.

Ο 70χρονος πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους έχει ήδη κριθεί ένοχος σε δύο άλλες υποθέσεις. Στις 25 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς της Λιβύης.

Μετά από περίπου τρεις εβδομάδες κράτησης, αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς όρους. Έχει ασκήσει έφεση και αναμένεται να δικαστεί εκ νέου από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου στο Εφετείο του Παρισιού.