Παρά τις δικαστικές περιπέτειες και τις ποινικές διαδικασίες που τον αφορούν, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, παραμένει οικονομικά ισχυρός. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Canard enchaine» και τα επίσημα φορολογικά στοιχεία για το 2023, τα εισοδήματά του ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή ακίνητη περιουσία του το 2024 αγγίζει τα 9,9 εκατ. ευρώ. Η αποκάλυψη αυτή προκαλεί συζήτηση στη γαλλική κοινωνία για την ανισότητα και την πολιτική ευθύνη.

Τα δικαστικά έγγραφα που διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης υπόθεσης, αποκαλύπτουν αναλυτικά τα εισοδήματα του κ. Σαρκοζί για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τις επίσημες φορολογικές δηλώσεις του, το 2023 ο Νικολά Σαρκοζί είχε:

– 637.791 ευρώ από μισθούς

– 152.906 ευρώ από συντάξεις

– 1.331.056 ευρώ από εισοδήματα ακινήτων

– 2.342.008 ευρώ από μη εμπορικά έσοδα (δικαιώματα συγγραφέα κ.λπ.)

Συνολικά, τα εισοδήματα αυτά φτάνουν τα 4.514.512 ευρώ, ενώ το 2024 δήλωσε καθαρή ακίνητη περιουσία ύψους 9.923.874 ευρώ.

Πολυτελής επιβίωση στη «ζόρικη περίοδο»

Το άρθρο σημειώνει, με διάθεση χιούμορ, πως οι συμπονούντες που του έστειλαν οικονομική βοήθεια για να στηρίξουν τον Σαρκοζί στη «δύσκολη και επώδυνη δοκιμασία» της φυλακής, ίσως μετάνιωσαν βλέποντας τα νούμερα των εισοδημάτων του.

Ο Νικολά Σαρκοζί, παρά τις δικαστικές περιπέτειες, παραμένει οικονομικά ισχυρός, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και συζήτηση στη γαλλική κοινωνία περί ανισότητας και πολιτικής ευθύνης.