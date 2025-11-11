Είκοσι ημέρες μετά τον εγκλεισμό του στη φυλακή της Σαντέ, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους τη Δευτέρα, απολαμβάνοντας μάλιστα την πρώτη του έξοδο μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, σε γνωστό παριζιάνικο εστιατόριο.

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew — Impact (@ImpactMediaFR) November 11, 2025

Ο άλλοτε ένοικος του Ελιζέ είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για την πολύκροτη υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας. Το εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής του, επιτρέποντάς του να εγκαταλείψει το κελί των 9 τ.μ. όπου κρατούνταν από τις 21 Οκτωβρίου.

«Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα έλεγα μάλιστα εξαντλητικό», είχε εκμυστηρευθεί ο Σαρκοζί σε στενούς του συνεργάτες, περιγράφοντας τις ημέρες κράτησής του ως έναν πραγματικό «εφιάλτη».

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος επέστρεψε στο σπίτι του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου προσπαθεί πλέον να επανέλθει σε ρυθμούς μιας σχεδόν κανονικής ζωής.

🚨🇫🇷 ALERTE GÉNÉRALE ! C’EST OFFICIEL : Nicolas Sarkozy est remis en LIBERTÉ sous CONTRÔLE JUDICIAIRE, 20 JOURS après son entrée en prison. (AFP) https://t.co/YICIfydyub pic.twitter.com/8hvUUGdrzt — Impact (@ImpactMediaFR) November 10, 2025

Σήμερα Τρίτη ο Σαρκοζί εθεάθη στους δρόμους της γειτονιάς του, κάνοντας το καθιερωμένο του τζόκινγκ ενώ λίγο αργότερα επισκέφθηκε μαζί με την Κάρλα Μπρούνι μια μπρασερί της περιοχής.