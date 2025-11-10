Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αποφυλακίστηκε σήμερα έπειτα από 20 ημέρες κράτησης, Σε ανάρτησή του λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Σαρκοζί αναφέρει: «Η αλήθεια θα επικρατήσει. Τώρα που είμαι ελεύθερος/η και επανενωμένος/η με την οικογένειά μου, θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσους μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν. Τα χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασής σας με συγκίνησαν βαθιά και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία.»

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Το τέλος της ιστορίας μένει να γραφτεί».

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι απαγορεύεται στον Σαρκοζί να επικοινωνεί με άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεσή του, καθώς και με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τη φυλακή Santé για συνομιλία 45 λεπτών με τον πρώην πρόεδρο. Επίσης, έως την εκδίκαση της έφεσης απαγορεύεται να φύγει από τη Γαλλία.

Μιλώντας στο δικαστήριο τη Δευτέρα μέσω βιντεοκλήσης, ο Σαρκοζί χαρακτήρισε τις 20 ημέρες φυλάκισής του «πολύ δύσκολες»: «Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε, εκφράζοντας επίσης την εκτίμησή του προς το σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη». Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία εναντίον του και ξεκαθάρισε: «Το να ξεφύγω από τη δικαιοσύνη θα σήμαινε παραδοχή ενοχής. Δεν θα παραδεχτώ ποτέ αυτό που δεν έχω κάνει».

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέιν, σχολίασε: «Η σημερινή απόφαση ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι η εκδίκαση της έφεσης. Η δουλειά μας τώρα, για τον Νικολά και για εμάς, είναι να προετοιμαστούμε για την ακρόαση».

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Σαρκοζί βρισκόταν σε ατομικό κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων με δικό του ντους και τουαλέτα, ενώ δύο φρουροί παρέμεναν σε διπλανό κελί για λόγους ασφαλείας. Το περιοδικό Le Point ανέφερε ότι έτρωγε μόνο γιαούρτια, φοβούμενος μη τυχόν έχει μολυνθεί το φαηγτό του.