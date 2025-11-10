Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, αποφυλακίστηκε σήμερα Δευτέρα, μετά την αποδοχή του αιτήματός του από δικαστήριο του Παρισιού. Η απόφαση προβλέπει ότι θα τεθεί υπό «δικαστική επιτήρηση», εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του.

Ο Σαρκοζί είχε οδηγηθεί στη φυλακή La Santé στις 21 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του για τη μυστική χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι. Σήμεα, είκοσι ημέρες αργότερα, το Εφετείο αποφάσισε την αποφυλάκισή του, με τον εισαγγελέα Νταμιέν Μπρουνέ να ζητά να γίνει δεκτό το αίτημά του υπό αυστηρούς όρους.

Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé, il est en route pour son domicile pic.twitter.com/oIX7ZBXFC4 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Επίσης, το δικαστήριο επιπλέον απαγόρευσε στον Σαρκοζί οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφθεί στη φυλακή στα τέλη Οκτωβρίου. Η συνάντηση αυτή είχε προκαλέσει έντονη κριτική, κυρίως από δικαστικούς κύκλους.

Nicolas Sarkozy a regagné son domicile du 16e arrondissement de Paris pic.twitter.com/E1LVHyikaP — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, δημοσιεύοντας στο X μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από το σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!

Κατά την εξέταση του αιτήματός του, ο Σαρκοζί περιέγραψε την παραμονή του στη φυλακή ως «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική» και «έναν εφιάλτη», τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε κρατούμενο.

Τέλος, στην περιοχή γύρω από το σπίτι του Νικολά Σαρκοζί, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού, παρατηρείται αυξημένη αστυνομική παρουσία, με τις παρακείμενες οδούς να έχουν αποκλειστεί. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί και αρκετοί υποστηρικτές του πρώην προέδρου, με μια γυναίκα να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν περισσότεροι αστυνομικοί από υποστηρικτές.