Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα αποφυλακιστεί σήμερα, μετά από απόφαση παρισινού δικαστηρίου που αποφάσισε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί μετά από μόλις τρεις εβδομάδες από την πενταετή ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε.

Ο 70χρονος, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας μεταξύ 2017 και 2012, θα αποφυλακιστεί υπό δικαστική εποπτεία, αποφάσισε το δικαστήριο. Το εφετείο ανακοίνωσε ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007. Επίσης το εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδηποτε συνάντηση του Νικόλα Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.

Η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε νωρίτερα σήμερα την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Το αίτημα εξετάστηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής συνεδρίασης ενώπιον του εφετείου της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ανέφερε ότι οι κίνδυνοι ενδεχόμενης συνεννόησης με συνεργούς ή άσκησης πίεσης σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί ο Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση». Παράλληλα, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του πρώην προέδρου για αποφυλάκιση.

Κατά την εξέταση του αιτήματός του, ο Σαρκοζί περιέγραψε την παραμονή του στη φυλακή ως «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική» και «έναν εφιάλτη», τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για κάθε κρατούμενο.

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θέλει

Πηγές: Independent, ΑΠΕ-ΜΠΕ