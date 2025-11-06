Εντύπωση προκαλούν πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του Νικολά Σαρκοζί κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη φυλακή Sante στο Παρίσι. Όπως αναφέρει το γαλλικό περιοδικό Le Point, έχει αποφασίσει ο ίδιος να υιοθετήσει ένα ιδιόμορφο και αυστηρό διατροφικό καθεστώς.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Υπάρχει ένα θέμα που τελικά ανησυχεί το στενό περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί. Κρατούμενος στη φυλακή της Santé, στο Παρίσι, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει υποβάλει τον εαυτό του σε ένα περίεργο καθεστώς… Συνειδητοποιώντας την εχθρότητα που του επιδεικνύουν πολλοί από τους συγκρατούμενούς του, αρνείται να αγγίξει οποιοδήποτε πιάτο του σερβίρουν στο κελί του. Φοβάται ότι κάποιος μπορεί να έχει φτύσει στο φαγητό του, ή και κάτι χειρότερο…

Το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος αρνείται και την μόνη άλλη λύση για να τραφεί στη φυλακή, δηλαδή να αγοράσει τρόφιμα από το κυλικείο και να μαγειρέψει ο ίδιος: “Δεν ξέρει να μαγειρεύει ούτε ένα αυγό!”, αποκαλύπτει ένας στενός του συνεργάτης». Από την ημερομηνία της φυλάκισής του, στις 21 Οκτωβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί τρέφεται αποκλειστικά με γιαούρτια».

Σημειώνεται ότι ο Σαρκοζί εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για την φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη.

Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου.