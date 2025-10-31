Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου που επικαλείται δικαστική πηγή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί άρχισε να εκτίει από τις 21 Οκτωβρίου την ποινή φυλάκισης πέντε ετών που του επιβλήθηκε. Στις 25 Σεπτεμβρίου, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τον έκρινε ένοχο για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος κρατείται στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης την ίδια ημέρα που οδηγήθηκε στις φυλακές.

Έχει επίσης ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ενώ μια νέα δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι ημερομηνίες.

Η αιτιολόγηση της κράτησης

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, το ένταλμα σύλληψης που οδήγησε στη φυλάκιση του Σαρκοζί προκάλεσε έκπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν την απόφασή τους επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών, ενώ ο Σαρκοζί υποστήριξε ότι το μέτρο υπαγορεύτηκε από «μίσος».

Το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που ενδέχεται να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι δυνατή μόνο εφόσον αποτελεί το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας, την αποφυγή φυγής ή υποτροπής, ή για την προστασία του ίδιου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αποφυλακιστεί υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανόν με κατ’ οίκον περιορισμό και τη χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού».