Το πρώτο του 24ωρο στη διαβόητη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού πέρασε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του για το σκάνδαλο χρηματοδότησης από τη Λιβύη του Καντάφι.

Παρότι βρίσκεται πίσω από τα σίδερα, ο Σαρκοζί δεν είναι εντελώς μόνος. Δύο αξιωματικοί ασφαλείας από την Υπηρεσία Προστασίας Προσώπων (SDLP) έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικά κελιά και τον παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά του.

«Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», αναφέρουν πηγές του AFP.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή ήταν «δύσκολη», αλλά ο ίδιος τη διαχειρίστηκε ψύχραιμα. «Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το νέο του βιβλίο και είδε την Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, αυτό είναι η οικογένειά του», τόνισε ο συνήγορός του.

Είναι σε απομόνωση σε κελί 9 τ.μ.

Ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε κελί 9 τετραγωνικών μέτρων και έχει τεθεί σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας.

Το κελί του διαθέτει κρεβάτι, γραφείο, πλαστική καρέκλα, ράφια, ψυγείο, τηλεόραση και ντους με τουαλέτα.

Δεν έχει προνομιακή μεταχείριση, ενώ κάθε φορά που βγαίνει για προαυλισμό ή επίσκεψη, συνοδεύεται από φρουρό.

«Είναι μόνος, ακούει συνεχώς θορύβους, κραυγές και χτυπήματα από τα διπλανά κελιά. Δεν έχει ζητήσει ειδική μεταχείριση, ούτε παραπονέθηκε για τίποτα», δήλωσε ο δεύτερος δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν.

Ο Σαρκοζί επιτρέπεται να βγαίνει για μία ώρα ημερησίως στην αυλή μόνος του και να δέχεται έως τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από μέλη της οικογένειάς του. Παράλληλα, σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή — ένα χρονικό που, όπως όλα δείχνουν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.