Σε ένα κελί μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων στην αποκαλούμενη VIP πτέρυγα της φυλακής La Santé στο Παρίσι, κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος άρχισε να εκτίει ποινή πέντε ετών κάθειρξης για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι.

Το κελί του Σαρκοζί, που διαθέτει κρεβάτι, γραφείο, μικρή ντουζιέρα, τουαλέτα, παράθυρο και τηλεόραση την οποία ο ίδιος πληρώνει 14 ευρώ τον μήνα προσφέρει αρκετές ανέσεις για τα δεδομένα φυλακής υψηλής ασφάλειας. Έχει επίσης ηλεκτρική εστία και δικαίωμα πρόσβασης σε γυμναστήριο και βιβλιοθήκη. Στους τοίχους του κελιού, ο πρώην πρόεδρος έχει τοποθετήσει δέκα προσωπικές φωτογραφίες, διαμορφώνοντας τον χώρο όσο του επιτρέπεται.

Η συγκεκριμένη πτέρυγα θεωρείται «προνομιούχος» και έχει φιλοξενήσει κατά το παρελθόν κρατουμένους υψηλού προφίλ, όπως τον Κάρλος το Τσακάλι.

Σε ό,τι αφορά τα βιβλία που επέλεξε να πάρει μαζί του, σύμφωνα με τη Le Figaro, ο Σαρκοζί προτίμησε τους τρεις τόμους που επιτρέπονται στους κρατούμενους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι δύο τόμοι του «Κόμη Μοντε Κρίστο» του Αλεξάνδρου Δουμά και η «Βιογραφία του Ιησού» του Ζαν-Κριστιάν Πετιφίλ. Ο «Κόμης Μοντε Κρίστο», όπου ο ήρωας φυλακίζεται άδικα και σχεδιάζει την εκδίκησή του, αποτελεί σύμβολο για όσους αισθάνονται πως καταδικάστηκαν άδικα — μια διάσταση με την οποία ο Σαρκοζί φαίνεται να ταυτίζεται, δεδομένης της επιμονής του στην αθωότητά του. Η «Βιογραφία του Ιησού», με την ιστορική προσέγγιση της ζωής του Χριστού, αντισταθμίζει τη διάθεση εκδίκησης με την έννοια της λύτρωσης.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος γίνεται ο πρώτος Γάλλος ηγέτης που φυλακίζεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πετέν, γνωστό για τη συνεργασία του με τους ναζί. Όταν παραδόθηκε, δήλωσε με σαφήνεια: «Ένας αθώος άνθρωπος οδηγείται στη φυλακή.»

Ο Σαρκοζί έχει ήδη υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, αλλά οι δικαστές ενδέχεται να χρειαστούν έως και δύο μήνες για να το εξετάσουν. Μέχρι τότε, ο ίδιος σκοπεύει να περάσει τον χρόνο του γράφοντας ένα νέο βιβλίο, όπως έχει ανακοινώσει.

Τέλος, η φυλακή La Santé, που λειτουργεί από τον 19ο αιώνα, είναι ένα από τα αυστηρότερα σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας και φιλοξενεί κρατουμένους υψηλού προφίλ σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας.