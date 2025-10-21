Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα παραμείνει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, έγκλειστος στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, αναφέρουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!» φώναξαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους μόλις τον αντίκρισαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Στο μεταξύ, σε δηλώσεις που έκανε ένας από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί λίγα λεπτά μετά τη φυλάκιση του πρώην Προέδρου, ανακοίνωσε ότι «η αίτηση αποφυλάκισης έχει ήδη κατατεθεί».

Την υποστήριξη τους στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέφρασαν εξάλλου πρώην και νυν στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, όπως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ερικ Σιοτί – ο οποίος έχει πλέον προσχωρήσει στον Έθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, ο Φρανσουά Μπαρουάν, δήμαρχος της Τρουά και πρώην υπουργός υπό τον Νικολά Σαρκοζί, ο πρώην υπουργός Λοράν Βοκιέ κ.α.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην φυλακή του Παρισιού ο Σαρκοζί θα βρίσκεται σε ένα από τα κελιά της πτέρυγας απομόνωσης ούτως ώστε να αποφύγει το συγχρωτισμό με άλλους φυλακισμένους, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των κρατουμένων στη φυλακή του Παρισιού είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπουν οι προδιαγραφές της.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι και για τον Νικολά Σαρκοζί ακολουθείται το πρωτόκολλο που ισχύει για όλους τους νέους κρατούμενους. Λαμβάνονται τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η φωτογραφία του και του δίνεται ένας αριθμός κρατουμένου, που ονομάζεται «αριθμός φυλακής».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει επίσης να αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα και τα τιμαλφή του σε χρηματοκιβώτιο και, τέλος, πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη σωματικό ελεγχο.

Υποστηρίζει ότι είναι αθώος

Λίγο μετά την μεταφορά του στη φυλακή, ο Σαρκοζί δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X, στο οποίο ισχυριζόταν ότι είναι θύμα εκδίκησης και μίσους.

«Θέλω να πω (στον γαλλικό λαό), με την ακλόνητη δύναμη που με διακρίνει, ότι δεν είμαι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος», δήλωσε.

Πώς θα είναι το κελί του

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα «φιλοξενείται» στη μονάδα απομόνωσης, όπου οι κρατούμενοι στεγάζονται σε μονά κελιά και για λόγους ασφαλείας, τους διατίθεται χωριστή φύλαξη κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων τους.

H Le Parisien παρουσιάζει σχετικό γράφημα του κελιού. Τα κελιά έχουν εμβαδόν 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά τις ανακαινίσεις, περιλαμβάνουν πλέον ιδιωτικά ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει πρόσβαση σε τηλεόραση – με μηνιαία χρέωση 14 ευρώ – και σταθερό τηλέφωνο.

Οι συνήγοροι του δήλωσαν νωρίτερα, πως ο πελάτης τους θα ασχοληθεί με τη συγγραφή κατά τη διάρκεια της κράτησής του και μάλιστα θα καταγράψει την εμπειρία του από τη φυλακή.