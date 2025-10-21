Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, οδηγείται σήμερα το πρωί στη φυλακή La Santé του Παρισιού, μετά την καταδίκη του για υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη και το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία, με το δικαστήριο να κρίνει πως έλαβε κεφάλαια από τη Λιβύη σε αντάλλαγμα για διπλωματικές χάρες. Το γεγονός αυτό αποτελεί μοναδικό προηγούμενο για τη γαλλική και ευρωπαϊκή ιστορία, καθώς ποτέ πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει φυλακιστεί με αυτόν τον τρόπο.

Την τελευταία ημέρα πριν από την έκτιση της ποινής του, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε φίλους και γνωστούς, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στο προεδρικό μέγαρο. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης αμέσως μετά την είσοδό του στη φυλακή, ενώ ο ίδιος δηλώνει πως θα ασκήσει έφεση και δεν προσδοκά σε καμία περίπτωση προεδρική χάρη.

Η φυλακή La Santé, όπου θα εκτίσει την ποινή του, βρίσκεται στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού και θεωρείται ιστορικό σωφρονιστικό ίδρυμα. Πρόσφατα ανακαινισμένη, διαθέτει ειδική πτέρυγα VIP, όπου κρατούνται άτομα που δεν μπορούν να συμβιώσουν με τον γενικό πληθυσμό, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την πτέρυγα, τα κελιά διαθέτουν βασικές ανέσεις όπως μαγειρική εστία, ψυγείο, τηλεόραση και σταθερή τηλεφωνική γραμμή, ωστόσο οι κρατούμενοι δεν μοιράζονται το κελί τους.

Παρά τις βελτιωμένες συνθήκες, πρώην κρατούμενοι επισημαίνουν πως η διαμονή στη La Santé δεν είναι εύκολη. Αναφέρονται σε έντονο θόρυβο κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε φραστικές επιθέσεις από άλλους κρατούμενους, ιδίως σε όσους προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής ή των σωμάτων ασφαλείας.

Η La Santé έχει φιλοξενήσει κατά το παρελθόν διαβόητους κρατούμενους, όπως τον Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ («Κάρλος ο Τσακάλ»), τον Ζακ Μεσρίν και τον Άλφρεντ Ντρέιφους, ενώ εκεί είχε κρατηθεί και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

Η υπόθεση της φυλάκισης Σαρκοζί αναμένεται να γράψει νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία της Γαλλίας, ενώ η τελική έκβαση της έφεσης και του αιτήματος αποφυλάκισης παραμένει αβέβαιη.