Με πρωτοσέλιδο που τον δείχνει πίσω από μια γραμματοσειρά που μοιάζει με κάγκελα φυλακής, η Liberation μεταδίδει την ιστορική είδηση, ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και συνωμοσία, σε υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, από το 2005 έως το 2007. Επιπλέον, το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού τού επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Παρά τη βαρύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν ποινή, ο Σαρκοζί διακηρύσσει την αθωότητά του και δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τη φυλακή με το κεφάλι ψηλά.

Δείτε παρακάτω το πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας που ο Σαρκοζί φαίνεται εγκλωβισμένος πίσω από τα ψιλόλιγνα γράμματα της λέξης «La taule» (φυλακή).

“LA TAULE” : L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui passera quoi qu’il en soit par la case prison, en Une de Libération ce vendredi. pic.twitter.com/d7TMoJkIP7 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 25, 2025

Η ποινή ήταν βαρύτερη απ’ ό,τι αναμενόταν και πρωτοφανής στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας. Ο Σαρκοζί, που κυβέρνησε τη Γαλλία από το 2007 έως το 2012, θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που θα εκτίσει ποινή στη φυλακή, παρά την έφεση που έχει προαναγγείλει πως θα κάνει.

«Εάν θέλουν οπωσδήποτε εγώ να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, όμως με το κεφάλι μου ψηλά», διεμήνυσε στους δημοσιογράφους λίγο μετά την ανακοίνωση της ποινής, επιμένοντας στην αθωότητά του.