Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία σε δίκη όπου αυτός και συνεργάτες του κατηγορήθηκαν ότι συνήψαν συμφωνία διαφθοράς με το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία του 2007.

Σε μια αιφνιδιαστική απόφαση, η πρόεδρος του δικαστηρίου, Ναταλί Γκαβαρίνο, επέβαλε ειδικό καθεστώς ποινής, που σημαίνει ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών, θα εκτίσει την ποινή του ακόμη κι αν ασκήσει έφεση.

Η έναρξη της φυλάκισής του θα καθοριστεί αργότερα, με τους εισαγγελείς να έχουν προθεσμία ενός μήνα για να τον ενημερώσουν πότε θα οδηγηθεί στη φυλακή. Παράλληλα, το δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η ποινή φυλάκισης ήταν αυστηρότερη από ό,τι ανέμεναν πολλοί και αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Γαλλίας. Βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Σαρκοζί εμφανίστηκε οργισμένος: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα το κάνω, αλλά με το κεφάλι ψηλά», είπε, καταγγέλλοντας ότι η απόφαση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνήθηκε κάθε κατηγορία στη διάρκεια της δίκης, τόνισε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση. Υποστήριξε ότι το μίσος εναντίον του «δεν γνωρίζει όρια», προσθέτοντας: «Όσοι με μισούν τόσο πολύ νομίζουν ότι θα με ταπεινώσουν. Αλλά σήμερα ταπείνωσαν τη Γαλλία, την εικόνα της Γαλλίας. Αν κάποιος πρόδωσε τη Γαλλία, αυτός δεν είμαι εγώ αλλά η δικαιοσύνη. Θα παλέψω για να αποδείξω την αθωότητά μου».

Ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία, ωστόσο απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες περί διαφθοράς, υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων πόρων και παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας.