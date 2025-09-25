Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πενταετή φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για εγκληματική συνωμοσία με τη Λιβύη σχετικά με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος πάντα αρνιόταν τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο δικαστής, ο οποίος αθώωσε τον Σαρκοζί από άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Σαρκοζί είχε συνάψει τέτοια συμφωνία με τον Καντάφι, ούτε ότι τα χρήματα που στάλθηκαν από τη Λιβύη έφτασαν στα ταμεία της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί.

Η ποινή του Σαρκοζί σημαίνει ότι θα πάει στη φυλακή ανεξάρτητα από το αν θα ασκήσει έφεση ή όχι. Ο δικαστής διέταξε επίσης τον Σαρκοζί να πληρώσει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβύη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του τέως προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρωην πρόεδρο,κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών».Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης”, είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.