Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για εγκληματική συνωμοσία, σε δίκη κατά την οποία κατηγορήθηκε ότι έλαβε εκατομμύρια ευρώ παράνομης χρηματοδότησης από τον εκλιπόντα Λίβυο δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι για την επιτυχημένη προεδρική εκστρατεία του το 2007.

Ωστόσο, ο Σαρκοζί απαλλάχθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης εκστρατείας.

Ο Σαρκοζί, που πάντα αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορήθηκε ότι έκανε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της εκστρατείας του, σε αντάλλαγμα της υποστήριξης της τότε απομονωμένης κυβέρνησης της Λιβύης στο διεθνές πεδίο.

Ο 70χρονος δικάζεται από τον Ιανουάριο για κατηγορίες «απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος, παθητικής διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την διάπραξη εγκλήματος».

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι είχε συνάψει διεφθαρμένη συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης. Το ζήτημα αφορά μια σκοτεινή υπόθεση που φέρεται να εμπλέκει Λίβυους κατασκόπους, καταδικασμένο τρομοκράτη, εμπόρους όπλων και ισχυρισμούς ότι ο Καντάφι προμήθευσε την εκστρατεία του Σαρκοζί με εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει δηλώσει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά παρακινημένη. Παρά τα συνεχιζόμενα νομικά προβλήματα και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο, ο Σαρκοζί παραμένει επιδραστική προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.