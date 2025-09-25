Σήμερα αναμένεται η απόφαση δικαστήριού του Παρισιού για το εάν ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί είναι ένοχος δωροληψίας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι για την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής χρηματοδότησης στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, με τον Σαρκoζί να κατηγορείται για τη λήψη εκατομμυρίων ευρώ.

O εισαγγελέας έχει προτείνει ποινή φυλάκισης επτά ετών για τον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με 12 άλλα άτομα – μεταξύ των οποίων τρεις πρώην υπουργοί – με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας για τη λήψη χρημάτων από ξένο δικτάτορα. Ο Σαρκοζί και οι άλλοι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις: Η μία για διαφθορά και άσκηση επιρροής με σκοπό την παράνομη εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης από έναν δικαστή, και η άλλη για απόκρυψη παράνομων υπερβολικών δαπανών στις προεδρικές εκλογές του 2012, στις οποίες ηττήθηκε από τον σοσιαλιστή υποψήφιο Φρανσουά Ολάντ. Έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.

«Συμφωνία διαφθοράς»

Κατά την διάρκεια της δίκης, που έχει κρατήσει τρείς μήνες, αναπτύχθηκαν κατηγορίες για αυτό που οι ανακριτές χαρακτήρισαν «συμφωνία διαφθοράς» μεταξύ του Σαρκοζί και του λιβυκού καθεστώτος, στο πλαίσιο της οποίας μεσάζοντες φέρεται να παρέδωσαν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε υπουργικά κτίρια στο Παρίσι για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Σε αντάλλαγμα για τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες, με την κυριότερη να θέλει τον Σαρκοζί να αποκαθιστά τη διεθνή εικόνα του Καντάφι. Ο Λίβυος ηγέτης, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πτήση 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι στη Σκωτία τον Δεκέμβριο του 1988.

Το 2007, ο τότε νεοεκλεγείς Σαρκοζί υποδέχτηκε τον Καντάφι στο Παρίσι και έγινε ο πρώτος δυτικός ηγέτης που τον υποδέχτηκε σε επίσημη επίσκεψη από τη δεκαετία του 1980.

Ο θάνατος μάρτυρα – κλειδί

Η εξέλιξη της δίκης, αντιμετώπισε εμπόδια, καθώς την εβδομάδα αυτή, πέθανε ξαφνικά στη Βηρυτό ο γαλλο-λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιέντιν. Ήταν ο επιχειρηματίας που το 2016, είχε δηλώσει σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στον ερευνητικό ιστότοπο Mediapart ότι είχε βοηθήσει στη μεταφορά βαλιτσών με μετρητά από τον Καντάφι στο περιβάλλον του Σαρκοζί.

Μια ανώνυμη πηγή από την οικογένειά του δήλωσε στο Agence France-Presse ότι ο Τακιέντιν βρισκόταν στη φυλακή στο Λίβανο λόγω μιας οικονομικής διαμάχης και πέθανε στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή.

Ο Τακιέντιν ήταν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί στη Λιβύη, αλλά εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του και δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε καταφύγει στη γενέτειρά του, το Λίβανο, το οποίο δεν εκδίδει τους πολίτες του.

Το 2020, ο Τακιέντιν ανακάλεσε την ενοχοποιητική του κατάθεση σχετικά με τη μεταφορά βαλιτσών με μετρητά στην υπόθεση της Λιβύης.

Λίγο αργότερα, ο Τακιέντιν αντέκρουσε την ίδια του την ανάκληση. Ο Σαρκοζί και η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρουνί-Σαρκοζί, καθώς και αρκετοί άλλοι, έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα με την υποψία ότι άσκησαν πίεση σε μάρτυρα για την ανάκληση. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.